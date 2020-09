Maria Ermachkova, chi è la ballerina di Ballando con le Stelle

Maria Ermachkova, ecco chi è la ballerina di Ballando con le Stelle: tutto quello che sappiamo sull’amatissima insegnante russa.

Maria Ermachkova è una delle ballerine più apprezzate dal pubblico di Ballando con le Stelle (programma all’interno del quale lavora da alcuni anni), specie quando si tratta di balli latinoamericani. Maria è nata a Mosca il 4 luglio 1984, e ha oggi 36 anni. La donna mantiene la sua vita privata lontana dal mondo televisivo, ma dai suoi profili social possiamo capire che ha una sorella e due nipoti, a cui è molto legata. Non si capisce, però, se sia single o fidanzata: la ballerina è molto riservata e nonostante pubblichi spesso fotografie sui social, non ha mai lasciato trasparire nulla riguardo ad ipotetiche relazioni sentimentali.



Maria Ermachkova, carriera della ballerina russa a Ballando con le Stelle

Maria Ermachkova, cui talento abbiamo avuto modo di conoscere bene negli ultimi anni, grazie alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle, è specializzata in danze standard e latino-americane. Come moltissimi altri ballerini professionisti, la sua carriera è iniziata quando Maria era bambina. Quella che è sempre stata la sua passione più grande si è trasformata nel suo lavoro a tempo pieno, e oggi la Ermachkova vanta in bacheca tantissimi successi: nel 2014 ha ottenuto il primo posto al Blackpool Dance Festival, uno dei più famosi concorsi internazionali di ballo; nel 2015 le sue doti di ballerine e insegnante l’hanno portata a ricoprire il ruolo di giudice per il British World Dance Council, e dal 2016 la vediamo tutti gli anni a Ballando con le Stelle. Inizialmente l’abbiamo vista affiancata a Pierre Cosso, ma la loro permanenza nel programma non è stata soddisfacente e la coppia è stata presto eliminata. Durante le edizioni 13 e 14 Maria ha partecipato come insegnante e compagna di ballo per alcune occasioni speciali, e nel 2020 è tornata come maestra. Durante questa 15esima edizione, in onda dal 19 settembre 2020, la Ermachkova lavorerà con Tullio Solenghi.

