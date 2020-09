Marco De Angelis, chi è: tutto sul ballerino di Ballando con le Stelle

Marco De Angelis è un giovane ballerino romano, new entry a Ballando con le Stelle. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Marco De Angelis è un ballerino professionista e coreografo che da quest’anno fa parte del cast degli insegnanti di ballo del programma di Rai Uno Ballando con le Stelle. Conosciamolo più da vicino.

Leggi anche –> Tove Villfor, chi è: tutto sulla nuova ballerina di Ballando con le Stelle

Leggi anche –> Maria Ermachkova, chi è la ballerina di Ballando con le Stelle

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Marco De Angelis

Marco De Angelis è nato a Roma il 20 Maggio 1994 sotto il segno dei Gemelli. Ha un fratello di nome Andrea, anche lui ballerino e coreografo, e come tutti i suoi colleghi ha iniziato da piccolissimo ad approcciarsi al mondo della danza, fino a diventare un vero e proprio professionista prendendo parte a diversi spettacoli in Italia e all’estero.

Nel 2019 Marco De Angelis ha danzato nel talent di Maria De Filippi Amici sulle note di Arrogante di Irama, in compagnia di Umberto Gaudino e Francesca Tocca. Sempre nel 2019 è entrato nel cast del programma australiano Dancing with the Stars Australia dove ha fatto coppia con la giornalista Cassandra Thorburn. Quest’anno per la prima volta è insegnante di ballo in coppia con Vittoria Schisano a Ballando con le Stelle: dovrà scontrarsi puntata dopo puntata con le altre coppie in gara, tra cui Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, Tullio Solenghi e Maria Ermachkova, Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina.

Passando alla vita privata, Marco De Angelis è una persona molto riservata. Nonostante sia molto attivo sui social, non sono presenti scatti che lasciano trapelare informazioni circa la sua situazione sentimentale. Insomma, non è possibile dedurre se sia single o meno, ma pare che al suo fianco non ci sia nessuno.

Leggi anche –> Diletta Leotta, la verità di Daniele Scardina durante Ballando

Leggi anche –> Elisa Isoardi, attacco per il peso durante Ballando: la furia social

EDS