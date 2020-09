Lucrezia Lando, chi è: tutto sulla ballerina di Ballando con le Stelle

Lucrezia Lando è un’affermata ballerina professionista di Ballando con le Stelle. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Lucrezia Lando è una delle ballerine professioniste più famose e amate di Ballando con le Stelle. Dopo essere stata scartata da Amici di Maria De Filippi, si è presa una bella rivincita facendo breccia nel cuore di Milly Carlucci. Oltre al talento affinato in tanti anni, visto che danza fin dalla tenera età, ha dalla sua anche una bellezza disarmante. Conosciamola più da vicino.

Leggi anche –> Marco De Angelis, chi è: tutto sul ballerino di Ballando con le Stelle

Leggi anche –> Tove Villfor, chi è: tutto sulla nuova ballerina di Ballando con le Stelle

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Lucrezia Lando

Lucrezia Lando è nata il 10 dicembre 1998 a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, e come detto si è appassionata alla danza fin dalla tenera età, iniziando a ballare a soli 10 anni. Ha iniziato con il latino americano per poi passare allo studio della danza classica, con l’obiettivo di perfezionare il suo stile.

Lucrezia Lando ha vinto moltissime competizioni, anche internazionali, insieme al partner storico Giacomo Ballarin (fino al 2013), preceduto da Lorenzo Zamporelli. Nel 2016, ha partecipato al Campionato Mondiale di ballo latino, sezione Under 21, per poi concentrarsi sugli International Open. Scartata ai casting della 13° edizione di Amici di Maria De Filippi, nel 2018 è stata scelta da Milly Carlucci come ballerina professionista di Ballando con le Stelle.

Per quanto riguarda la vita privata, Lucrezia Lando è molto riservata, per cui non si hanno molte informazioni al riguardo. Nell’edizione 2018 di Ballando con le Stelle ha ballato in coppia con Giaro Giarratana, da molti indicato come suo fidanzato, anche se i diretti interessati non hanno mai confermato il gossip. Sul profilo Instagram della ballerina, seguito da moltissimi follower, non ci sono scatti “compromettenti”, per cui resta il dubbio se sia single o felicemente accompagnata.

Leggi anche –> Maria Ermachkova, chi è la ballerina di Ballando con le Stelle

Leggi anche –> Diletta Leotta, la verità di Daniele Scardina durante Ballando

EDS