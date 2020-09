Durante il lockdown si è esibito sulla terrazza di casa sua, in Piazza Navona, Jacopo Mastrangelo: carriera e curiosità sul giovane musicista.

Jacopo Mastrangelo è un giovane chitarrista romano, classe 2001, che si è fatto notare sul web per i suoi video musicali pubblicati durante il periodo di quarantena da Coronavirus. In quel periodo, infatti, ha realizzato una serie di contributi, mandati sul web e diventati rapidamente virali.

In particolare, è diventato noto dopo aver suonato ‘Debora’s Theme’ dal terrazzo della sua abitazione di piazza Navona, un omaggio al maestro Ennio Morricone che ha fatto sì che venisse notato anche dal sindaco di Roma, Virginia Raggi. La sindaca aveva sottolineato: “Vogliamo fare un omaggio a tutti coloro che lottano contro il coronavirus, un pensiero a tutti i nostri cari”.

Cosa sapere sul giovane musicista romano Jacopo Mastrangelo

Da Piazza Navona, Jacopo Mastrangelo è arrivato al Campidoglio: “Siamo sulla terrazza del Campidoglio insieme a Jacopo Mastrangelo, il ragazzo che ci ha emozionato suonando in una Roma deserta, dai tetti di piazza Navona. In questo momento difficile per tutti noi questo vuole essere un messaggio di augurio e un segno di speranza. Uno sguardo di fiducia nel futuro. Grazie a tutti”, le parole di Virginia Raggi per annunciare il contributo artistico dato dal giovane musicista romano.

Lui, che è nipote di Luciano Martino, regista e sceneggiatore molto noto negli anni Settanta, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, ha spiegato di essere autodidatta, ma soprattutto di non averlo fatto per soldi: “Ho ricevuto proposte da parte di alcuni festival. Ma io ho suonato per me stesso e per gli italiani, non per farmi pubblicità! Per uno spot ho preso 100 euro e li ho tutti donati in beneficenza. Mi trovo con gli amici in sala di registrazione e suono la chitarra per i loro brani. A volte invento un pezzo, ma non ho mai pubblicato nulla. Ancora niente locali”.