Inter Fiorentina Serie A TIM: streaming DAZN, formazioni, precedenti

La partita tra Inter e Fiorentina è valida per la seconda giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Torna la Serie A TIM dopo il ricco antipasto dello scorso weekend: finalmente in campo tutte le formazioni, con ben quattro anticipi nella giornata di oggi. Alle 20.45 il programma odierno si chiude con il match tra Inter e Fiorentina.

Il match che si gioca stasera è su DAZN e vede davanti due squadre con una tradizione importante. Per gli uomini di Conte, molto attesi, questo è l’esordio stagionale, invece i Viola hanno vinto di misura per uno a zero la partita di esordio contro il Torino.

Precedenti di Inter Fiorentina e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera al Meazza di Milano è su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky.



164 in tutto i precedenti tra queste due squadre, per un grande classico della serie A: il bilancio prima di questa sera è di 66 vittorie nerazzurre, 54 pareggi e 44 successi viola. Se si considerano soltanto le gare interne dell’Inter, il bilancio è di 48 a 15 con 19 pareggi. Per tre volte, l’Inter ha sfidato i viola all’esordio, vincendo due volte e pareggiando una sola.

Inter Fiorentina, le due squadre in campo: le formazioni

Conte e Iachini stanno sciogliendo gli ultimi dubbi in vista del match di questa sera. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo al Meazza:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, Bastoni, Kolarov; Hakimi, Barella, Gagliardini, Perisic; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouame, Ribery.