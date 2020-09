Grande Fratello, feeling Gregoraci-Pretelli: arriva la smentita

Fin dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Elisabetta Gregoraci si è avvicinata a Pierpaolo Pretelli: subito la smentita

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli continuano ad essere molto intimi durante la loro permanenza all’interno della Casa del Grande Fratello. Ma nelle ultime ore è arrivata una netta smentita dell’ex moglie di Flavio Briatore dopo che lo stesso padrone di casa, Alfonso Signorini, ha mandato un filmato con i due che hanno preparato anche una sfida di ballo. Pretelli si vede molto preso dalla donna, che si è limitata a dire: “Non è vero” smentendo così a parole un possibile interessamento. I due si scambiano spesso sorrisi con un’intesa fuori dal comune dopo pochi giorni.

Tra i due c’è dell’interesse reciproco e così lo stesso Signorini ha rivelato: “Il re del gossip sono io, a me non la si fa”. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità importanti dopo il bacio passionale in piscina. La stessaha raccontato la storia di suo figlio e dell’ex marito, ma da single è pronta a conquistare il cuore di altri. Nelle scorse ore ha raccontato anche le novità su Michael: “Non parla, comunica soltanto con gli occhi. Solo tre persone possono andare a trovarlo e io so chi sono”.