Giuliana De Sio, chi è la sorella Teresa: carriera e curiosità

Carriera e curiosità su Teresa De Sio, chi è la cantautrice sorella dell’attrice Giuliana: cosa sapere su di lei.

Attrice affermatissima, Giuliana De Sio ha una sorella maggiore, con cui condivide la passione per il mondo dello spettacolo da prospettive diverse. Teresa De Sio è infatti una delle maggiori esponenti del nuovo cantautorato folk napoletano e tra le principali esponenti della world music in Italia.

La sua carriera inizia giovanissima, quando incontra avvia la collaborazione con Eugenio Bennato e Carlo D’Angiò in quel percorso di ricerca musicale e rinnovo della tradizione che fu Musicanova. Nel 1980, arriva il primo album solista, ma la consacrazione vera arriverà solo due anni dopo, con l’album che porta il suo nome.

Cosa sapere su Teresa De Sio, sorella dell’attrice Giuliana

Quel disco contiene infatti i brani più famosi della cantautrice, da Voglia ‘e turnà ad Aumm Aumm, e vende qualcosa come mezzo milione di copie. Arriva quindi Tre, che contiene Terra ‘e nisciuno, ma soprattutto arriva anche una certa popolarità mediatica. Nel 1983 ad esempio partecipa a Fantastico e canta la sigla di coda O sole se ne va. Avvia anche delle importanti collaborazioni con musicisti di caratura internazionale: da Brian Eno a Paul Buckmaster, quest’ultimo già collaboratore di Elton John, David Bowie e Miles Davis.

In Italia, collabora invece con Ivano Fossati, Fabrizio De Andrè e Fiorella Mannoia. Nei suoi brani sono ben presenti i temi sociali a cui è particolarmente legata, in particolare quello della questione meridionale. Avvia anche una lunga collaborazione con uno dei più noti cantori del Mezzogiorno, Matteo Salvatore, che si inserisce in un processo di recupero della tradizione. Nel 2009, esce anche il suo romanzo d’esordio, Metti il diavolo a ballare, pubblicato da Einaudi, a cui segue qualche anno dopo L’attentissima. Sempre in quegli anni, esce Sacco e fuoco, un altro interessante viaggio tra tradizione e innovazione. Il suo ultimo disco, Puro desiderio, è uscito a maggio 2019.