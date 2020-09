Grande Fratello VIP: le prese in giro di Tommaso Zorzi, Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini nei confronti di Gabriel Garko e Adua Del Vesco hanno scatenato l’indignazione sul web.

La puntata del Grande Fratello VIP andata in onda ieri sera, 25 settembre 2020, è stata ricca di colpi di scena. Uno dei momenti più emozionanti di tutti è stato quello della lettera che Gabriel Garko ha scritto e letto per Adua Del Vesco, ospite all’interno della casa. Il loro incontro si è concluso con un lungo abbraccio commovente. La coppia ha colpito tutti, ospiti e spettatori, ma è stata anche molto criticata per un motivo ben preciso: quell’incontro ha messo a rischio tutti i concorrenti. Garko e la Del Vesco infatti si sono abbracciati a lungo, un contatto fisico che poteva benissimo essere evitato pensando alla salute degli altri ospiti della casa.

Potrebbe interessarti leggere anche –> GF Vip, Gabriel Garko ad Adua: “Mi sono liberato di quel segreto e sono libero”

Grande Fratello VIP, indignazione sul web: ecco cosa hanno fatto alcuni ospiti

Dopo la fine della puntata, Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini hanno preso in giro i protagonisti dell’incontro, inscenando l’accaduto e provocando l’indignazione immediata del popolo sul web. Gli spettatori, infatti, hanno trovato davvero di cattivo gusto la scenetta. Anche Tommaso Zorzi si è impegnato per scatenare su di sé la furia degli spettatori: durante la notte ha imitato Barbara d’Urso, esclamando divertito: “Stasera esclusive choc. Nell’ascensore di Live – Non è la d’Urso avremo Adua Del Vesco con Gabriel Garko: chi dei due porta la gonna?”

Anche se non sanno nulla di quello che sta succedendo con l’ares, questa rimane una situazione delicata, Gabriel ha espressamente detto che si è nascosto per 48 anni, ed ha finalmente trovato se stesso adesso, quindi prendere per il culo un momento così anche no cazzo #GFVIP pic.twitter.com/OeGBM8tSGS — 𝐉// 𝐳𝐨𝐮𝐢𝐬 (@1DFivePromises) September 26, 2020

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!