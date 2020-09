Desire Capaldo, chi è la giovane cantante lirica: carriera e curiosità

Cosa sapere su Desire Capaldo, chi è la giovane cantante lirica famosa in Europa e nel mondo: carriera e curiosità.

Desire Capaldo, cantante lirica originaria di Velletri, è un’artista italiana che ha probabilmente ottenuto molti più riconoscimenti all’estero, che nel nostro Paese. Ha iniziato a cantare a soli 6 anni, scoprendo la sua incredibile dote naturale e si è diplomata poi in canto classico nel Conservatorio “O. Respighi” di Latina.

In Italia, la conosciamo per aver partecipato al Festival di Castrocaro, quindi a numerosi altri programmi televisivi, duettando anche con Albano Carrisi, nel corso della trasmissione ‘I Raccomandati’. Nel 2008 è entrata a far parte del gruppo DIV4S e ha affiancato in una serie di concerti Andrea Bocelli, nel suo tour mondiale.

La carriera in Italia e all’estero di Desire Capaldo

Due anni dopo, il gruppo DIV4S è ospite d’onore per il trio in gara Pupo, Canonici, Filiberto del 60° Festival di Sanremo sul palco dell’ Ariston. La cantante però non è mai salita come solista sul palco dell’Ariston e nel 2019 è sorta anche una piccola polemica sulla sua esclusione. Dal 2011 avvia la carriera solista, partecipando a un reality musicale in Germania con il brano “Your Love” di Ennio Morricone. Il successo è immediato, supportato anche da oltre 20 milioni di visualizzazioni sul web.

Successivamente, incide i singoli “Memory” e “Somewhere” con Sony Music e nel 2016 viene selezionata dalla Fondazione Pavarotti come protagonista di un musical dedicato alla figura del grande tenore italiano scomparso. Ottiene un successo incredibile in tutta Europa, soprattutto in Francia, dove firma nel 2017 il suo nuovo contratto discografico in Francia. Nel 2019 il suo album “Solamente Amore” esce e viene distribuito in Italia, Francia e Germania. Nel disco sono presenti brani di colonne sonore reinterpretati dall’artista e due suoi inediti.