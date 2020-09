Ciccio Graziani, l’annuncio dopo il ricovero: “Mi ha salvato un angelo”

Ciccio Graziani è tornato a parlare di ciò che è accaduto nelle ultime settimane. Dopo l’incidente domestico è stato ricoverato in ospedale ad Arezzo

Per diverse settimane in ospedale. Ciccio Graziani ha raccontato ciò che è accaduto dopo la caduta e il ricovero ad Arezzo. L’ex attaccante di Roma e Torino è stato vittima di un incidente domestico, che gli ha provocato la frattura di alcune costole costringendolo al ricovero nel reparto di rianimazione dell’ospedale. Con un filmato su Facebook ha voluto ringraziare tutti i sui fans dopo il brutto spavento che ha allarmato migliaia di followers.

Ciccio Graziani, la raccomandazione ai suoi fans

Così sono arrivati attestati di stima da parte dell’ex allenatore del Cervia, protagonista anche nel reality show di Mediaset, per chi l’ha seguito anche durante queste settimane: “Non ho parole per ringraziarvi di tutto l’affetto, la stima e la simpatia che mi avete dimostrato in questo momento così difficile della mia vita. A volte ci sentiamo talmente forti e liberi che non diamo la giusta importanza ai pericoli che corriamo”. Infine, ha dato una sua raccomandazione: “Che sia una scala o un muretto, non salite oltre i due metri di altezza perché è davvero pericoloso. Io sono caduto da sei metri e mezzo, il buon Dio mi è stato vicino. Senza di Lui non starei qui a raccontare questa avventura: ha detto a un angelo di aiutarmi, ha fatto in modo tale di attutire il colpo”. Un vero e proprio monito con la possibilità di tornare alla vita di tutti i giorni dimenticando in fretta le ultime settimane.