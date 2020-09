Carlo Verdone è tornato a parlare della sua ultima operazione avvenuta pochi giorni fa. Ecco tutta la verità su ciò che è accaduto

Carlo Verdone e l’annuncio su Facebook per svelare il suo problema di salute. Così il celebre attore ha rivelato di di soffrire di coxartrosi bilaterale, che lo sopporta da ben sette anni. E soltanto con l’assunzione di antidolorifici è riuscito a placarlo nel corso dei mesi. L’intervento ha avuto luogo giovedì 17 settembre: dopo già diversi giorni si è alzato senza l’aiuto delle stampelle come ha rivelato sul suo profilo Facebook. Inoltre, sono arrivati i suoi ringraziamenti ai medici che gli hanno risolto completamente questo problema: “Dopo sette anni di atroce dolore alle anche per le cartilagini scomparse, mi sono deciso giovedì 17 di operarmi in un colpo solo alla ricostruzione di entrambe perché non ero più in grado di camminare per pochi metri”.

Carlo Verdone, la verità sull’operazione alle anche

E così dopo tanti anni ha deciso di operarsi visto che non riusciva più a sopportarlo. L’intervento è riuscito alla grande grazie a diversi dottori di Roma, ma già da oggi si sente alla grande senza ricorrere all’uso delle stampelle. Inoltre, lo stesso celebre attore e regista romano è riuscito a portare a termine il suo ultimo film intitolato “Si vive una volta sola“. Uscirà nelle sale italiane prossimamente visto che sarebbe dovuto sbarcare a febbraio 2020, ma a causa della pandemia è stato rinviato il lancio della pellicola.