Cagliari Lazio Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

La partita tra Cagliari e Lazio è valida per la seconda giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Torna la Serie A TIM dopo il ricco antipasto dello scorso weekend: finalmente in campo tutte le formazioni, con ben quattro anticipi nella giornata di oggi. Alle 18.00 scendono in campo anche il Cagliari contro la Lazio.

Leggi anche –> Suarez, esame truccato: “La Juve rischia la retrocessione in B”

I padroni di casa, che hanno ottenuto il colpaccio acquistando Godin dall’Inter, hanno pareggiato la prima di campionato per uno a uno a Sassuolo, mentre gli ospiti sono all’esordio stagionale questo pomeriggio.

Leggi anche –> Ibrahimovic Covid | lo svedese del Milan è positivo | i dettagli

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Precedenti di Cagliari Lazio e dove vedere in tv e streaming

La partita di questo pomeriggio alla Sardegna Arena tra i padroni di casa del Cagliari e la Lazio è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, su Sky Sport Serie A e su Lazio Style Channel, canale tematico biancoceleste (233 di Sky). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Complessivamente in Serie A le due squadre si sono affrontate 68 volte, con la Lazio che nel bilancio complessivo può vantare 35 vittorie, a fronte di 18 sconfitte e 15 pareggi. Anche i precedenti in terra sarda sono leggermente a favore della Lazio, che ha vinto 13 partite contro le 10 della formazione di casa e 11 pareggi.

Cagliari Lazio, le due squadre in campo: le formazioni

Di Francesco e Simone Inzaghi hanno sciolto i dubbi in vista del match di questo pomeriggio. Queste le formazioni:

CAGLIARI (4-3-3): Cragno; Faragò, Godin, Walukiewicz, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.