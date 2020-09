Un video-collegamento davvero emozionante quello tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro: la conduttrice tv scoppia in lacrime

Giorni davvero frenetici per Elisa Isoardi. La conduttrice Rai è scoppiato in lacrime per il suo partner di Ballando con le Stelle Raimondo Todaro. Durante il programma di ItaliaSì c’è stata la sorpresa da parte del ballerino con un filmato davvero suggestivo dopo l’operazione di appendicite. Nel filmato la stessa Isoardi si allena via cellulare in diretta dello stesso ballerino. Così appena lo vede, lei scoppia in lacrime e Todaro gli strappa un mezzo sorriso: “Secondo me sei bella”.

Ballando con le Stelle, la sorpresa di Todaro ad Elisa Isoardi

Lo stesso Todaro in video collegamento con ItaliaSì! si rivolge al conduttore Marco Liorni: “È stato un momento molto dolce e molto anche imbarazzante per me. Dalla camera di ospedale, io non sapevo che fare, come tirarla su. Stasera vorrei andare per esserci proprio come spalla, non per muovermi”. Tra i due è nato davvero un legame alquanto speciale con la coppia che è stata anche avvistata fuori dal palco del programma di RaiUno.