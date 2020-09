Seconda puntata delle audizioni di X-Factor: V3N3R3, chi è il rapper che ha diviso la giuria, bocciato da Mika.

Ha presentato il brano inedito “Food N Drink” uno dei personaggi più particolari che finora sono passati dall’edizione 2020 di X-Factor. Si tratta di V3N3R3, che ha scelto questo particolare nome d’arte in cui al posto delle E emergono dei 3. Si presenta sul palco con stravaganza e viene stoppato da Mika, che spiega di non riuscire a capire quello che dice.

Ben in vista anche un marsupio legato all’altezza del bacino, che il rapper tocca di continuo. Questo fa sì che prima dell’esibizione Manuel Agnelli lo fermi per chiedergli: “Hai portato il borsello per non mettere la mano lì?”. Hell Raton approva “la protezione del pacco” da parte del rapper, che può così esibirsi finalmente.

Il rapper V3N3R3 convince i giudici di X-Factor solo a metà

Anche al termine dell’esibizione, il giudizio migliore arriva da Hell Raton: “Sei veramente interessante per il mood che hai portato su questo palco”. Alla fine altri due giudici su tre si schierano con il producer e componente della Machete, della quale fa pare anche Salmo, dunque il più ‘quotato’ per stabilire se un brano presentato da un rapper abbia “qualità”. Sia Emma Marrone che Manuel Agnelli si schierano per il Sì.

Non la pensa così invece Mika: il cantante non vede del talento nel rapper e lo boccia. A quanto pare, il pubblico sembra schierarsi proprio con il cantante e parte l’ironia: “Mi ha ricordato Panariello in: Si vede il marsupio?”. Insomma, il rapper viene rimandato con riserva sia dalla giuria che dal pubblico. Dovrà dimostrare sicuramente di saper fare di meglio.