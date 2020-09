X-Factor, Bea Lambe: la giovane cantante dislessica conquista tutti

Seconda puntata delle audizioni di X-Factor: Bea Lambe, la giovane cantante dislessica conquista giudici e pubblico.

Bea Lambe, nome d’arte di Beatrice Lambertini, è stata sicuramente la concorrente di X-Factor che nella seconda puntata delle audizioni ha maggiormente stupito giudici e pubblico. Ha portato in gara un inedito, che ha pubblicato ad aprile dello scorso anno, dal titolo ‘Superpoteri’.

Leggi anche –> X-Factor, Meezy: chi è la giovane cantante pugliese, carriera e curiosità

Il brano “parla di DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) come dislessia, discalculia, disgrafia, disortografia, disprassia”, ha spiegato lei su Facebook dopo l’uscita dell’inedito che ha presentato in tutta la sua semplicità ai giudici di X-Factor. Bea Lambe è dislessica, ma è riuscita a fare di questa patologia un’opportunità.

Leggi anche –> X Factor 2020, seconda puntata: i concorrenti fanno “scintille”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La lotta alla dislessia e X-Factor: chi è Bea Lambe

Infatti, oltre che la passione per la musica ha quella per la recitazione e sul suo profilo Instagram è possibile trovare scatti che la ritraggono mentre è in scena a teatro o davanti una macchina da presa. “Da quando ho registrato il mio inedito” – racconta – “tante belle cose sono successe e ringrazio tutti per il supporto che mi avete dimostrato!”. Un brano coraggioso e di speranza il suo: “Spero che questa canzone possa aiutare persone che si trovano nella stessa situazione e tutti coloro che vengono emarginati e si sentono diversi”.

Ma ‘Superpoteri’ non è il suo unico singolo. La giovane cantante bolognese ha già partecipato a diversi contest, presentando altri brani inediti. Uno di questi, “Come una favola”, ha una dedica davvero molto speciale: “Ho scritto questa canzone per mia nonna, che da giovane si immedesimava nelle fiabe, attraverso le quali ha trovato la forza per affrontare la realtà”. Particolarmente apprezzati sono stati anche i suoi inediti “Non volare via” e “Una stella nel cuore”. Potrebbe riproporli all’interno dell’esperienza di X-Factor.