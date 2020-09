Virginio Simonelli fidanzato, cosa si sa della sua vita privata

Virginio Simonelli è un cantante conosciuto per la sua partecipazione a Sanremo e ad Amici, ma sulla sua vita privata non si conosce molto.

Virginio Simonelli è conosciuto per aver vinto l’edizione di Amici 10 e per aver partecipato a Sanremo nella categoria delle Nuove Proposte con il brano “Davvero“. Il cantante è nel cast dell’attuale edizione di Tale e Quale Show.

Sulla vita privata di Virginio Simonelli, però, non si hanno molte informazioni. Al tempo della sua vittoria ad Amici 10 sono uscite delle indiscrezioni sulla sua sessualità, supportate da un commentatore anonimo di Gaywave, secondo cui Virginio stava con un uomo che faceva visita al residence nei fine settimana e a cui sarebbe dedicata la canzone “Novembre“. Il presunto fidanzato sarebbe originario di Milano ma avrebbe partecipato anche ai Serali di Virginio. “Virginio è omosessuale, è fidanzato con un ragazzo di Milano da molti anni. Spessissimo era al residence (ogni fine settimana) e poi è evidentissimo che lo sia, soprattutto se si ascoltano alcune canzoni, in particolare Novembre, che ha scritto per la sua dolce metà“, questo il commento pubblicato online.

Virginio Simonelli, single o fidanzato?

Virginio non ha mai commentato pubblicamente sul proprio orientamento sessuale e ha sempre preferito mantenere alcuni aspetti della sua vita privati. In un’intervista gli hanno fatto notare che è molto seguito dal pubblico LGBT+ e a riguardo ha detto che: “Beh, di questo sono lusingato e sono il primo a battermi per i diritti di chi, come è capitato anche a me, viene bullizzato o denigrato. Ho esultato quando la legge Cirinnà è riuscita a passare perché era una vergogna non avere una regolamentazione anche dei rapporti tra persone dello stesso sesso. Spero che un giorno nessuno si chieda più se uno è etero o gay, lesbica o bisessuale. Quello sarà il giorno in cui l’umanità avrà realmente fatto un passo in avanti”. Quando gli chiedono se è single o accoppiato, il cantante risponde che è “accoppiato, con un’aria da single“.

