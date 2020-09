Velletri: ragazzo di 15 anni si dà fuoco, interviene il padre

Dramma a Velletri nelle scorse ore: ragazzo di 15 anni si dà fuoco nel cortile di un’abitazione, interviene il padre, figlio gravissimo.

Un dramma si è consumato nelle scorse ore nel cortile di un’abitazione di Velletri, in provincia di Roma: stando a quanto ricostruito, un adolescente di appena 15 anni si è cosparso di benzina, quindi si è dato fuoco. In quel momento, è arrivato il padre, che ha spento le fiamme, sebbene il figlio sia ora gravissimo.

L’adolescente, di origini romene ma da sempre in Italia, è stato trasportato in eliambulanza al policlinico Gemelli, dove è ricoverato in gravissime condizioni. Meno gravi le condizioni del genitore, intervenuto per spegnere le fiamme. Ha ustioni su mani e piedi ed è stato portato al San Eugenio.

Tentato suicidio di un ragazzo di 15 anni a Velletri: cosa è accaduto

Tutto è avvenuto questa mattina, quando il ragazzo avrebbe dovuto prepararsi per andare a scuola: il dramma in un cortile di via Fontana Parata. Quando è arrivato il padre per accompagnare il figlio a scuola si è reso conto di quanto questi stesse compiendo. Ha provato a fermarlo, ma ormai il ragazzo era diventato una torcia umana. Così, si è lanciato per spegnere le fiamme. Padre e figlio si trovano in Italia insieme alla mamma e moglie, sconvolta dall’accaduto.

Sul luogo del dramma di questa mattina, sono intervenuti i militari dell’Arma dei carabinieri della stazione di Velletri. A loro è spettato il compito di ricostruire l’accaduto. Si indaga adesso sulle cause che hanno spinto il ragazzo al gesto estremo. Non sembrano esserci problemi scolastici, né familiari. Da quanto si apprende, i genitori del ragazzo lavorano nei campi e il padre si era preso una pausa dal lavoro per portarlo a scuola.