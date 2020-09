Sergio Muniz cambia vita con Morena: ecco tutte le novità

Nuova casa, nuovo lavoro e soprattutto nuovo amore per Sergio Muniz, che con la fidanzata Morena ha dato una vera e propria svolta alla sua vita.

Da qualche tempo la vita di Sergio Muniz non è più la stessa. E il merito è tutto dell’incontro con Morena, l’insegnante professionista di yoga che ha cambiato in meglio l’esistenza dell’artista spagnolo lanciato dall’Isola dei Famosi nel 2004. I due si sono conosciuti nel 2016 durante un incontro di yoga in Liguria, e il 44enne è rimasto letteralmente stregato da lei, tanto da lasciare Milano per trasferirsi in una frazione di Bonassola, paesino di cinquanta abitanti vicino alle Cinque Terre e affacciato sul mare.

Il “nuovo” Sergio Muniz

C’è da dire che Sergio Muniz non ha mai amato la vita mondana e si è convinto che in un paesino la qualità della vita sia nettamente migliore che nella grande città, per mille motivi. Lui e Morena risiedono in un grande villa in compagnia di diversi animali – galline, tre gatti e un cane di nome Arcibaldo – di cui amano prendersi cura. La coppia ha anche deciso di aprire un centro yoga a Levanto.

Al momento Sergio e Morena non hanno figli, ma lui mantiene un ottimo rapporto con Georgia, la figlia 12enne dell’ex moglie Beatrice Bernardin. “Come mi organizzo per vedere Georgia? Posso contare sulla collaborazione della mia ex moglie, che mi aiuta nella gestione di Georgia quando io sono lontano – ha detto il Nostro in una recente intervista -. Certo, è piuttosto complicato organizzarsi con un’adolescente: sono diventato un autista, sempre pronto ad andare a recuperarla ovunque!”…

