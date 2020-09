Sara Calzolaio, l’amante di Logli: “Volevo bene a Roberta Ragusa”

Nel corso di un’intervista concessa al settimanale ‘Giallo’, Sara Calzolaio ha detto di sperare che Roberta Ragusa stia bene.

Sara Calzolaio continua a difendere il compagno Antonio Logli e combattere insieme a lui quella che ritengono una sentenza ingiusta. Da quando è scomparsa Roberta Ragusa, infatti, Antonio e Sara sostengono che la donna abbia deciso di allontanarsi da casa volontariamente e negano che questa avesse scoperto la loro relazione. La ricostruzione fatta in tribunale, insomma, sarebbe errata e Antonio non avrebbe avuto il movente per uccidere e distruggere il cadavere della moglie.

Nel corso di una recente intervista concessa al settimanale ‘Giallo‘, Sara ha ribadito questa versione dei fatti, negando che Roberta avesse scoperto la sua relazione con Antonio e che questo possa averla uccisa. Anzi ha anche aggiunto che l’amore per l’uomo condannato per l’omicidio della moglie non sarebbe mai continuato se ritenesse che fosse colpevole. La loro relazione va così bene che i due hanno deciso persino di sposarsi.

Sara Calzolaio: “Roberta Ragusa? Io le voglio bene”

Una parte dell’intervista è stata incentrata sul rapporto che la Calzolaio aveva con la moglie di quello che all’epoca era il suo amante. Un rapporto che Sara definisce “Tranquillo, come si conviene”. La donna dice inoltre che ha un ricordo bello di Roberta e aggiunge: “Io le voglio bene, spero che stia bene”. Quando le viene chiesto poi di quell’ultimo regalo a Natale, il completino intimo che secondo molti era una provocazione per aver scoperto la relazione che aveva con il marito, lei spiega: “Roberta era solita fare quel tipo di regali. Non era la prima volta che me lo regalava. Quindi dietro a quel regalo non si celava alcun tipo di provocazione”.

Sara Calzolaio nega anche che Roberta potesse aver capito che lei ed Antonio avevano una relazione: “Come ho raccontato sin da subito agli inquirenti, no. Perché conoscendo il carattere di Roberta, non mi avrebbe parlato. Si sarebbe arrabbiata come qualsiasi altra donna”.