Pomeriggio 5, la furia di Barbara d’Urso: “Non voglio mai più sentire…”

Ancora storie davvero intime quelle raccontate durante Pomeriggio 5 che hanno scatenato anche la rabbia di Barbara D’Urso: il motivo

Ancora storie davvero particolari durante la puntata di Pomeriggio 5 con Barbara d’Urso che si è infuriato durante il collegamento ad una mamma disperata per la figlia, visto che ha rivelato che la stessa ragazza sarebbe stata plagiata da un presunto predicatore. Così la conduttrice si è lasciata andare in uno sfogo: “Non voglio mai più sentire queste cose…”. La signora così ha raccontato ciò che sarebbe accaduto: “Mia figlia è spenta. Non è più lei. Lui le avrebbe detto che se non avesse seguito Dio sarebbe morta. Poi lei ha scoperto di avere un tumore e ha pensato che lui avesse ragione. Mia figlia ha dovuto smettere gli psicofarmaci per fare la chemio”. E così la stessa donna è scoppiata a piangere durante il collegamento: “Quell’uomo ha distrutto la mia famiglia, mia figlia non tornerà più quella di prima”.

Leggi anche –> Barbara D’Urso furiosa a Pomeriggio 5: “Non ti permettere mai più…”

Leggi anche –> Barbara D’Urso | lei si spoglia ma gli utenti la criticano | FOTO



Pomeriggio 5, la versione di Barbara d’Urso

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Successivamente così la stessa conduttrice ha consolato l’ospite: “Tua figlia si riprenderà col tuo amore”. Infine, la D’Urso ha svelato: “Io non voglio più sentire nelle mie trasmissioni parlare di diavolo. Esiste la fede per chi crede e basta”. Una storia particolare per la donna che dovrà così superare questa novità davvero assurda che ha visto protagonista in negativo la figlia.