Pierpaolo Petrelli, perché è finita la storia con Ariadna Romero

Pierpaolo Petrelli e la sua ex Ariadna Romero, concorrente dell’Isola dei Famosi, hanno chiuso la loro relazione: ecco perché.

Pierpaolo Petrelli è un concorrente della quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini. E’ conosciuto per essere stato il primo “velino” sul bancone di “Striscia la Notizia“.

Petrelli ha partecipato anche come tentatore a “Temptation Island Vip” e come corteggiatore a “Uomini e Donne“. Ha avuto una relazione sentimentale con la showgirl cubana Ariadna Romero, più grande di lui di quattro anni. I due insieme hanno un figlio, Leonardo, ma hanno scelto di separarsi dopo qualche anno, non senza dissapori. La Romero era andata a “Pomeriggio 5” per raccontare perché tra loro non aveva funzionato: “Si litigava sempre, il problema fondamentale è che io avevo bisogno di lui. Quando una donna rimane incinta, nessuno le dice quanto sarà difficile, quanto è probabile che avrà una depressione post partum. Lui è un ragazzo meraviglioso, ha amato Leo alla follia, è stato un mammo. Ma con me gli è mancato tatto. All’inizio era sempre presente, ma dal quinto mese di Leonardo in poi lui non c’era. Avevo bisogno della mia famiglia, in Italia non avevo nessuno“.

Pierpaolo Petrelli, il rapporto con la ex Ariadna Romero

Ariadna Romero dopo la separazione con Pierpaolo Petrelli è andata dalla sua famiglia a Miami, con il consenso dell’ex compagno e portando con sé il figlio. “Ora i nostri rapporti sono molto cambiati. Quando abbiamo capito che non funzionavamo più come coppia abbiamo deciso che dovevamo essere bravi genitori. Lui deve essere il supereroe di mio figlio“, ha detto la modella e volto televisivo.

Anche Petrelli nel programma di Barbara D’Urso ha fatto le congratulazioni alla sua ex per la partecipazione all'”Isola dei Famosi“: “Volevo ringraziarti perché mi ha dato la cosa più bella del mondo, Leonardo. Sei una mamma speciale e per me sei una delle persone più importanti della mia vita, mi hai fatto un regalo che non ha prezzo, sei la madre di mio figlio e per qualunque cosa hai bisogno io ci sono e ci sarò sempre“.