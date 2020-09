Per incentivare i pagamenti elettroni dal prossimo 1 dicembre i 100.000 che effettuano più acquisti con carta verranno premiati.

Una delle battaglie portate avanti dal governo Pd-M5s è quella relativa ai pagamenti in nero. Per ridurre il quantitativo di contante derivante da lavori non leciti è stata ridotta la somma massima di denaro con cui si può pagare in contanti (da 3000 a 2000 euro) ed ora si pensa di introdurre il super chashback, un premio per coloro che sceglieranno di pagare con carta invece che con il contante.

Per la misura il governo ha stanziato 3 miliardi di euro che verranno suddivisi ai primi 100.000 che hanno effettuato maggiori transazioni elettroniche. Il bonus dunque spetterà solo a chi fa un maggiore utilizzo dei pagamenti elettronici ed equivarrà al 10% delle spesa effettuata. La soglia massima coperta dalla misura è di 3.000 euro, dunque i fortunati vincitori riceveranno indietro un massimo di 300 euro.

Pagamenti elettronici: premiato chi fa più transazioni non chi paga di più

Al fine di non escludere dalla misura chi ha meno disponibilità economica e di evitare che il bonus vada esclusivamente a chi fa spesse grosse, il governo ha previsto che i premiati non saranno quelli che spendono più denaro, ma quelli che effettuano il maggior numero di transazioni. Dunque non importa se con la carta pagare un caffè o un abito firmato, importa quanti caffè o quanti abiti firmati acquistate. Inoltre, visto che il rimborso è per un massimo di 3.000 euro di spesa, chi ha maggiore disponibilità non è invogliato più di tanto ad aumentare le transazioni elettroniche.

Alla misura crede molto il premier Conte il quale ha sottolineato: “”E’ una riforma su cui mi sono impegnato personalmente. Dal 1° dicembre è previsto un cashback, cioè un rimborso del 10% su quanto si spende, fino a una spesa massima di 3mila euro: più usi la carta e più guadagni”.