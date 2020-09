Nel corso de ‘La Vita in Diretta’ arriva la telefonata di Claudia Mori. La moglie di Celentano è una furia sull’argomento minigonna a scuola.

Nel corso della puntata di giovedì 24 settembre de ‘La Vita in Diretta‘, Alberto Matano ha ricevuto la telefonata in diretta di una furente Claudia Mori. La moglie di Adriano Celentano è intervenuta per esprimere la propria opinione su di un tema che ha fatto molto discutere nei giorni scorsi.

La cosa riguarda la protesta di molte studentesse sia in diverse parti di Italia che nella vicina Francia, a causa del divieto di indossare la gonna e la minigonna a scuola. Una decisione che non è piaciuta a tante ragazze, le quali per protesta invece hanno trasgredito in massa a tale disposizione. E Claudia Mori definisce “una vergogna il fatto che si parli ancora di queste cose nel 2020”. A dibattere sulla vicenda c’erano in studio anche Alda D’Eusanio ed il giornalista Roberto Poletti. Quest’ultimi hanno mostrato opinioni divergenti, con la D’Eusanio favorevole alla minigonna a scuola, a differenza del suo dirimpettaio. Per Poletti “ci sono situazioni nelle quali occorre mostrare rispetto per il luogo. Vedo spesso delle ragazze che girano per strada mezze svestite”.

Minigonna a scuola, Claudia Mori all’attacco: “Inconcepibili certi discorsi”

Poi ecco la chiamata di Claudia Mori a ‘La Vita in Diretta’. La sua è una netta difesa in favore di quel capo di abbigliamento che ha rappresentato le proteste del mondo femminista. “Parlare della minigonna a scuola e di tale indumento in questi termini è una vergogna. Le donne devono potere essere libere di vestirsi come meglio desiderano. Sappiamo cosa indossare a seconda della situazione. E se voglio andare a scuola con una minigonna lo faccio. Se poi al professore cade l’occhio, parliamo di quanto sia lui il malato”. Per la moglie di Celentano anche gli uomini devono potersi vestire come meglio credono. “Dire che ‘l’occhio cade lì’ è un qualcosa di pericoloso”.

