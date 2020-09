La Rai annuncia azioni legali a seguito dello scontro televisivo Mauro Corona Bianca Berlinguer. Lo scalatore è al centro delle polemiche.

Ha fatto molto discutere la lite tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona avvenuta in diretta televisiva a ‘Carta Bianca’. Il 70enne scrittore ed alpinista trentino, nel corso della puntata andata in onda lo scorso martedì 22 settembre, aveva avuto una schermaglia verbale con la conduttrice e telegiornalista.

Il tutto è avvenuto in live su Rai 3, con Corona che poi ha dato della “gallina” alla Berlinguer intimandole di tacere e di starsene zitta. Ma questo comportamento decisamente poco elegante ha ricevuto condanne unanimi da più parti. Per via di questo spiacevole episodio, la Rai ha fornito le proprie scuse a tutti i telespettatori che hanno assistito a quanto successo. La Tv di Stato ha anche fatto sapere di avere intrapreso una azione legale nei confronti dello stesso Mauro Corona. Questo comporta in pratica la automatica estromissione dello stesso da ‘Carta Bianca’. Infatti secondo lo statuto interno, chi ha una causa legale con la Rai non può lavorare all’interno della stessa azienda.

“Nel corso della trasmissione ‘Carta Bianca’ il signor Mauro Corona si è esibito in una serie di inaccettabili offese nei confronti della conduttrice. I suoi reiterati insulti costituiscono una offesa non solo alla Dott.ssa Berlinguer ma verso le onne in genere”. Comincia così il comunicato della Rai in proposito. Il contenuto dello stesso fa riferimento anche alla violazione delle normative e dei principi etici vigenti. La nota si chiude con l’annuncio di una prossima azione legale verso Corona. La Berlinguer si è limitata a dire di essere abituata alle intemperie dello scalatore trentino, da anni opinionista fisso di ‘Carta Bianca’. “Questa volta ha esagerato, non so se lo rivedremo ancora”.