Maria Teresa Ruta, chi è il compagno Roberto Zappulla: età, foto, lavoro

Roberto Zappulla è il marito di Maria Teresa Ruta. Ecco tutto quel che c’è da sapere sull’uomo al fianco della concorrente del Gf Vip 2020.

Roberto Zappulla e Maria Teresa Ruta sono legati da una bellissima storia d’amore che dura da una decina d’anni. Su di lui si sa davvero pochissimo se non che è un uomo davvero molto riservato e, soprattutto, innamorato alla follia della donna che si è scelto come compagna di vita. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Roberto Zappulla

Diciamo subito che Roberto Zappulla ha infatti dovuto fare i conti con “l’eredità” di Amedeo Goria, l’ex marito di lei, il cui matrimonio è finito nel 1999 anche se il divorzio è stato ufficializzato soltanto cinque anni dopo, nel 2004. Un confronto davvero molto pesante, visto e considerato che l’ex marito dell’attuale nuova concorrente del Grande Fratello Vip 2020 è un giornalista molto famoso e amato dal pubblico.

In ogni caso, la storia d’amore tra Roberto Zappulla e Maria Teresa Ruta procede a gonfie vele: nel 2015 lui è riuscito a portarla all’altare, con un matrimonio speciale e fuori dal comune, celebrato in Etiopia durante un viaggio di coppia. I due sono andati a vivere a Luino, piccolo centro in provincia di Varese affacciato sul Lago Maggiore. E oggi formano una delle coppie più solide e amate del mondo dello spettacolo: c’è da scommettere che, davanti alla tv, il Nostro avrà modo di guardare e seguire tutte le sere sua moglie facendo il tifo per lei, dandole tutto il calore e il sostegno di cui ha bisogno, seppure a distanza.

