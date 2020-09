Lorenzo Colombo chi è: età, carriera e vita privata dell’attaccante del Milan

Conosciamo meglio la storia di Lorenzo Colombo, giovane attaccante del Milan in gol al debutto in Europa League: ecco tutte le curiosità

Lorenzo Colombo nasce a Vimercate l’8 marzo 2002. Figlio di Angelo, ex motorino del centrocampo del Milan di Arrigo Sacchi, si è messo in luce proprio con la Primavera 2 con nove gol in sei presenze nella scorsa stagione. Così Stefano Pioli l’ha chiamato subito in Prima squadra con il suo esordio in Serie A contro il Bologna, poi l’ha buttato nella mischia in Coppa Italia nella semifinale contro la Juventus. E il 24 settembre 2020 è arrivato il gol al debutto in Europa League complice la positività di Ibrahimovic al Covid-19. Piede mancino, ha una struttura fisica poderosa di 183 cm, è sempre stato protagonista con la Nazionale italiana dall’Under 15 all’Under 19.

Lorenzo Colombo chi è: le curiosità

La società milanese ha creduto fin dal primo momento alle qualità del giovane Colombo, che sembra di avere la testa sulle spalle mostrando una maturità fuori dal comune per un 2002. Ora sarà il vice-Ibrahimovic con il Milan che non prenderà nessun altro centravanti durante la sessione di calciomercato. Ora spetta a lui dimostrare e tirare fuori tutto il suo talento. La maglia rossonera è la sua seconda pelle, il sogno da bambino che è riuscito ad esaudire giocando sempre sotto età. Ora il percorso tra i grandi è appena iniziato con la possibilità concreta di rientrare anche tra i convocati dell’Under 21 del Ct Nicolato.