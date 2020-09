Le Ragazze: Elisa Marconi, chi è la psicologa protagonista del programma

Anticipazioni Le Ragazze del 25 settembre: Elisa Marconi, chi è la psicologia protagonista del programma condotto da Gloria Guida.

Elisa Marconi, psicologa e psicoterapeuta presso Radioterapia Oncologica all’ospedale Policlinico Gemelli di Roma, è una delle protagoniste della puntata di Le Ragazze del 25 settembre 2020, programma condotto da Gloria Guida e in onda su Raitre. Si tratta della più giovane protagonista della puntata.

Prodotto da ‘Pesci Combattenti’ e mandato in onda da Raitre, “Le Ragazze” è un programma costruito come una macchina del tempo: viene ricostruita infatti la storia del XX secolo attraverso sei racconti al femminile. Si spazia ogni volta dalla più anziana alla più giovane. Sei storie coraggiose di donne che hanno contribuito alla Storia del nostro Paese.

Chi è Elisa Marconi, protagonista a Le Ragazze

Classe 1987, marchigiana, Elisa Marconi è nata a San Benedetto del Tronto e si è laureata all’Università di Urbino in Scienze Psicologiche dell’Intervento Clinico. Quindi si è specializzata nel 2013 in Psicologia Cognitiva Applicata. La sua formazione è avvenuta tra Bologna, dove è stata anche tirocinante e poi psicologa al Sant’Orsola, e Roma. Qui ha praticato la libera professione prima di decidere di dedicarsi ai più piccoli.

Dal maggio 2017, lavora nel reparto di Radioterapia Oncologica all’ospedale Policlinico Gemelli. Qui sostiene i bambini in un percorso difficile come è quello delle cure e le terapie contro i tumori. Il padre di un giovane paziente, che ha tenuto un diario della sua malattia, ricorda: “La dottoressa Elisa Marconi è dolcissima, come una psicologa deve essere. Aiuta i pazienti a superare gli ostacoli dell’ambiente, della malattia, della degenza. Così come tutto lo staff di questo reparto, è di una dolcezza squisita, pregna di amore per il proprio lavoro, dedizione, e amore per il prossimo”.