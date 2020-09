Lady Diana, emerge il dramma di quando era piccola: nessuno lo sapeva. Un tradimento che l’ha segnata per sempre.

Come riporta il Settimanale Nuovo, nel passato di Lady Diana c’era già stato un tradimento che in qualche modo aveva anticipato tutte le sofferenze alle quali sarebbe andata incontro nel corso della sua vita.

Lady Diana infatti subì un dolore molto forte causato da sua madre Frances quando lei era piccola e aveva solo sei anni. A parlarne per la prima volta è il fratello di Diana, Charles Spencer, che alza il velo sul passato doloroso della sorella.

Lady Diana, sofferenza e dolore già da piccola

La piccola Diana aveva solo 6 anni quando la madre decide di lasciare il marito Edward John. Il matrimonio è durato 13 anni e nonostante i cinque figli qualcosa non funziona più. La mamma di Diana ha un amante, Peter Shand Kydd, e decide di abbandonare la famiglia per andare a vivere con lui. Il divorzio arriva ufficialmente due anni dopo, nel 1969.

Diana soffre tremendamente per il divorzio dei genitori: “Ha sofferto tanto per il divorzio dei nostri genitori – spiega il fratello -, piangeva ogni giorno. Aspettava la mamma sulla soglia di casa, in lacrime”. Ogni giorno questo strazio, in attesa di un ritorno che non c’è mai stato.