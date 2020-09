Guenda Goria, le accuse di molestie sessuali al padre Amedeo Goria

Quindici anni fa Michela Morellato denunciò per molestie sessuali il noto giornalista e conduttore televisivo Amedeo Goria. Ecco il retroscena.

Nel passato di Guenda Goria c’è una pagina molto imbarazzante e dolorosa. Una quindicina d’anni fa Michela Morellato fu una delle prime a denunciare pubblicamente gli uomini “porcelli” dello spettacolo con un servizio “bomba”. La vicentina, con una telecamera nascosta, permise alle Iene di filmare le avances del giornalista Rai Amedeo Goria. Era il 2005. “Aveva 34 anni più di me e non mi piaceva. Quando mi ritrovai sul corpo quelle mani, dissi no”, ha ricordato la diretta interessata, “mi rispose che di ragazze come me, carine e simpatiche, ce n’erano tante e che se lo avessi rifiutato non mi avrebbe preso sotto la sua ala, per aiutarmi a entrare nel mondo dello spettacolo”.

Un bruttissimo ricordo per Guenda Goria

Quello scandalo causò molti guai a Goria, allora sposato con Maria Teresa Ruta. “Decisi di denunciare pubblicamente quel sistema perché volevo dare un messaggio forte, all’Italia intera e a tutte le donne: non si devono accettare simili ricatti”, insiste Michela Morellato. Ma di fatto quella denuncia arrestò la sua carriera, allontanandola dai riflettori della tv nazionale. “Venni boicottata: le tivù nazionali mi tennero alla larga. Ma non mi sono mai pentita di nulla”.

Dopo quel famoso servizio delle Iene ci fu anche un procedimento giudiziario chiuso con un accordo tra le parti. “La gente diceva cose terribili: che me l’ero cercata, che meritavo quanto era accaduto… Fu terribile. Decisi che non valeva la pena battermi per queste persone, e che era meglio chiudere definitivamente con quella storia”. Ma per la famiglia di Amedeo Goria quel ricordo pesa ancora come un macigno.

EDS