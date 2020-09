Grande Fratello Vip, Myriam Catania si bacia anche con Guenda Goria

Dopo il bacio a stampo con Elisabetta Gregoraci, Myriam Catania strappa un bacio anche alla bella Guenda Goria.

Questo inizio di Grande Fratello Vip ha regalato numerose emozioni agli appassionati del reality. In questa edizione c’è già stato di tutto: il primo abbandono dopo 24 ore, la prima eliminazione per comportamento non conforme al regolamento (Fausto Leali), le liti furiose (Pepe-Tozzi) e anche le prime simpatie tra i concorrenti. In questi giorni, infatti, si parla molto della possibile relazione tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli. I due si sono avvicinati molto e dopo il bacio-sfida di lunedì non perdono occasione per passare del tempo insieme e affinare la sintonia.

In questi primi giorni non sono certo mancare le effusioni tra i vip che si trovano reclusi nella casa più spiata d’Italia. In generale c’è un clima di benevolenza e si sono visti numerosissimi abbracci tra donne, tra uomini e donne. Chi dispensa maggiore affetto in questo inizio è l’attrice e doppiatrice Myriam Catania (nipote di Simona Izzo). Questa infatti è sempre molto affettuosa e quando beve qualche bicchiere di troppo non si trattiene dall’esprimerlo con dei baci.

Myriam Catania bacia Guenda Goria

In questo inizio reality Myriam ha dispensato baci alle donne di casa. La prima occasione è stata qualche sera fa con Elisabetta Gregoraci. Le due si sono abbracciate e casualmente si sono sfiorate le labbra. Ieri sera l’attrice ha fornito il bis: un pizzico brilla e trasportata dalla musica, Myriam si è messa a ballare con Guenda Goria. Dopo un po’ le ha dato un bacio sulle labbra che Guenda ha ricambiato e subito dopo le due si sono abbracciate.