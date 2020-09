GF Vip, dopo Gabriel Garko interviene l’amico Gabriele Rossi

Al Grande Fratello Vip arriva questa sera Gabriel Garko per rispondere alle accuse della ex Adua Del Vesco. A commentare la vicenda anche Gabriele Rossi.

Gabriel Garko sarà presente questa sera nella Casa dl “Grande Fratello Vip“, probabilmente per rispondere a delle accuse che gli sono state rivolte in questi giorni riguardo all’agenzia Ares Film, di cui si è molto parlato.

Adua Del Vesco ha lanciato una vera e propria bomba in grado di far tremare l’intera Mediaset, citando nomi di molte star della fiction italiana, a cominciare dall’ex Gabriel Garko. La ragazza ha parlato della Ares Film definendola una “setta satanica” con un “Lucifero“, misterioso padre padrone. Ha parlato di sesso orale imposto da un produttore e di pesantissime pressioni psicologiche. Gabriel Garko, dalla sua, ha annunciato della sua presenza nella Casa con parole ambigue: “Sono sicuro che sentirete delle cose che non vorreste sentire. Sono sicuro che molta gente giudicherà…Sono sicuro che tante persone non capiranno. E sono sicuro che per me sarà dura, molto dura. Ma l’unica cosa che posso promettervi è che da me avrete solo la verità“, ha scritto l’attore sul proprio profilo Instagram.

Gabriel Garko e il commento di Gabriele Rossi

Il post di Gabriel Garko è stato commentato dal suo amico Gabriele Rossi, che scrive: “C’era una volta la Verità, che dopo tanto girovagare…trovò il sentiero della Giustizia“. L’attore e ballerino prese parte alla prima edizione del “Grande Fratello Vip“, arrivando secondo. Intorno alla sua amicizia con Garko si era sviluppato il gossip, sostenendo che i due fossero molto intimi. I paparazzi di recente lo hanno beccato insieme a Rocco Casalino, il portavoce del premier. In molti adesso si domandano cos’altro rivelerà l’attore riguardo a quello che i media soprannominano “Ares-gate“.

