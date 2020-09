Grande Fratello, la furia di Fulvio Abbate: “Non sa chi sono io…”

Ancora protagonista Fulvio Abbate nella casa del Grande Fratello. Il giornalista e saggista è andato su tutte le furie: ecco il motivo

Ancora una sfuriata improvvisa da parte dello scrittore e giornalista Fulvio Abbate. Il Marchese ha perso la testa questa notte nella casa del Grande Fratello gridando: “Lei non sa chi sono io!”. Tutto sarebbe nato nel pomeriggio quando lo stesso Abbate è stato richiamato da Maria Teresa Ruta per non usare sempre la parola masturbazione. E così poche ore fa, mentre parlava Myriam Catania e Franceskaconlacappa, nella zona bagno ha ricordato l’episodio andando su tutte le furie.

Leggi anche –> Grande Fratello Vip, svelato il cast ufficiale: ecco le “sorprese”

Leggi anche –> Elisabetta Gregoraci, ecco perché non è entrata al GF Vip

Grande Fratello, critiche a non finire per Fulvio Abbate:

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

I telespettatori già non lo sopportano più per le sue uscite senza senso. Alle persone non piace, inoltre, il suo modo di rapportarsi soprattutto con le donne. Nei giorni scorsi era nato un nuovo caso per una frase rivolta ad Adua Del Vesco, che è quasi morta per l’anoressia. La ragazza aveva svelato di vedersi grossa e così lo stesso Fulvio aveva replicato: “E vabbè, allora dimagrisci se hai questo problema”. Così sui social sono arrivate numerose critiche nei suoi confronti tipo: “Ha detto una cosa schifosa e irrispettosa, ‘dimagrisci’ ad una ragazza che ha sofferto per anni di anoressia?”.