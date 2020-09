Rimproverata per non aver seguito le regole della casa, Franceska Pepe se l’è presa con tutti i coinquilini, arrivando a minacciarli.

L’ingresso di Franceska Pepe ha generato il caos all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La modella ha subito litigato con Tommaso Zorzi e creato tensioni per comportamenti che agli altri coinquilini non piacciono. Questa sera, a poche ore dalla diretta, la ragazza ha litigato con tutti quanti, causando un putiferio. Tutto è cominciato per una mancanza della modella che si è struccata usando l’olio d’oliva dopo che i coinquilini le avevano chiesto di non farlo, perché è razionato e serve per cucinare.

Leggi anche ->Franceska Pepe: dove è nata, dove vive e perché è famosa?

La goccia che ha fatto traboccare il vaso, però, è che ha lasciato il phone tutto unto di olio. A quel punto Oppini l’ha redarguita e Franceska, invece di scusarsi, ha risposto a tono: “Non devo chiedere scusa, non devo chiarire, me ne vado”; al che Oppini ha risposto: “Lì è la porta”, frase che l’ha fatta infuriare ulteriormente: “Vaffan***o”. Quindi quando sono intervenuti gli altri ha aggiunto: “State zitti che se parlo io vi sme**do tutti quanti”. La frittata è stata completata dall’arrivo di Zorzi, con il quale già c’erano stati battibecchi.

Leggi anche ->Grande Fratello Vip, lite tra Signorini e Francesca Pepe: “Maleducata”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Francesca Pepe, furiosa con Zorzi: “Non insultare i miei genitori”

Tommaso le ha detto: “Ma chi ti ha cresciuta?”, e lei è partita per la tangente: “Come ca**o ti permetti? Io non tiro in ballo i tuoi genitori, non li ho insultati. Non sai con chi ca**o stai parlando! Non avevi detto che abitavi alla Torre Solaria e poi non è vero? Fly down. Come ca**o ti permetti? Tu non sai chi sono io! Non ti azzardare a toccare i miei genitori”.

Zorzi cerca di farle capire che il suo non voleva essere un insulto ai genitori, ma semplicemente dirle che non aveva rispetto per nessuno. Franceska, però, non vuole sentire ragioni e risponde: “Ho capito che è il favorito del programma però non può offendere le persone. Vai a fare Riccanza, vai. Facevi finta di abitare alla Torre Solaria… Non mi devi mancare di rispetto. Non mi parlare più. Salutami i follower”.