Gabriel Garko, annuncio choc: “Stasera dirò tutta la verità”

Sarà ospite della puntata di oggi del Grande Fratello Vip, Gabriel Garko, annuncio choc su Instagram: “Stasera dirò tutta la verità”.

L’attore Gabriel Garko sarà questa sera ospite del Grande Fratello Vip e probabilmente entrerà nella Casa. Lo ha confermato egli stesso, che in queste ore si trova nuovamente al centro di diverse accuse. In particolare, viene più o meno indirettamente chiamato in causa per il cosiddetto Ares Gate.

La tesi è che il noto attore, mentre era nella scuderia della Ares Film, abbia mentito sulla propria omosessualità e che i rapporti che ha avuto, in particolare quello con Eva Grimaldi, fossero finti. In questi ultimi mesi, l’attore ha più volte chiesto il rispetto della propria privacy, pur non smentendo mai ufficialmente le voci sulla relazione con Gabriele Rossi.

Ospite stasera del Grande Fratello Vip: attesa per le parole di Gabriel Garko

Non è chiaro cosa accadrà questa sera nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip, ma intanto il noto attore, su Instagram, ha pubblicato una foto con un messaggio criptico: “Sono sicuro che sentirete delle cose che non vorreste sentire. Sono sicuro che molta gente giudicherà. Sono sicuro che tante persone non capiranno. E sono sicuro che per me sarà dura, molto dura”.

Il messaggio di Gabriel Garko poi prosegue: “Ma l’unica cosa che posso promettervi e che da me avrete solo la verità”. L’attore interverrà per dire la propria sul caso Ares Film che in questi giorni sta facendo molto discutere? Oppure ha scelto di partecipare come ospite al Grande Fratello Vip per fare delle rivelazioni importanti sulla sua vita privata? Stasera sapremo cosa si nasconde dietro le sue parole, che intanto stanno sollevando un polverone tra i fan.