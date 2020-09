Una famiglia davvero unita quella di Francesco Totti. L’ex campione della Roma si è resto protagonista con un video su Tik Tok insieme ai propri figli

Lontano dal terreno di gioco Francesco Totti è sempre un comunicatore davvero decisivo. Prima le dirette durante il lockdown con Bobo Vieri, poi un videomessaggio ad Ilenia, che ri risveglia dal coma. Ora l’ex campione della Roma si è reso protagonista di un filmato su Tik Tok partecipando insieme ai propri figli. Un segnale di estrema vicinanza ed amore con una famiglia che è sempre più unita nonostante i tanti impegni di Ilary Blasi e dello stesso Francesco, che ha aperto una scuderia di procuratori per seguire da vicino i migliori talenti in circolazione.

Francesco Totti, tante risate su Tik Tok

Pochi secondi con i propri figli per un po’ di sano divertimento. Nelle ultime ore, inoltre, lo stesso Francesco è stato accostato nuovamente alla dirigenza della Roma dopo l’addio di Pallotta e del nuovo corso americano. Un’idea nata da pochi giorni per rivedere una leggenda del genere di nuovo a difendere i colori giallorossi. Un segnale davvero importante, ma ora qualche risata in famiglia prima di prendere una decisione definitiva per quanto riguarda il futuro da “grande”. Totti è pronto ancora una volta a “scendere” in campo per misurarsi in un altro ruolo.