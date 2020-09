Enrique Iglesias, chi è: età, carriera, vita privata del cantante

Enrique Iglesias è un cantante spagnolo di fama mondiale. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Cantante, attore, produttore discografico: Enrique Iglesias è tutto questo e molto altro ancora. Conosciamolo più da vicino.

Leggi anche –> Enrique Iglesias, grave lutto in famiglia per il Coronavirus

Leggi anche –> Julio Iglesias, chi è: età, carriera, vita privata del celebre cantante

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Enrique Iglesias

Enrique Miguel Iglesias Preysler è nato a Madrid l’8 maggio 1975. Terzo e ultimo figlio del noto cantante Julio Iglesias e della giornalista e modella filippina Isabel Preysler, ha iniziato la sua carriera da cantante nella prima metà degli anni ’90 grazie all’etichetta discografica messicana Fonovisa Records sotto il nome Enrique Martínez, prima di cambiare il proprio nome d’arte in Enrique Iglesias.

A partire dai primi anni 2000 si è affermato come uno degli artisti di maggior successo dell’America Latina e del mercato spagnolo negli Stati Uniti d’America, grazie soprattutto a un accordo discografico stretto nel 2001 con la Universal Music Group per gli album in lingua spagnola e con la Interscope Records per quelli in lingua inglese. Nel 2010 ha deciso di firmare un terzo contratto con la Republic Records per pubblicare album bilingui, mentre nel 2015 ha lasciato la Universal per affidarsi alla Sony Music, con la quale avrebbe pubblicato album in spagnolo e album in inglese mediante la RCA Records.

Nel corso della sua carriera ha venduto circa 180 milioni di dischi in tutto il mondo, il che lo rende uno degli artisti spagnoli con le maggiori vendite di sempre. Iglesias è riuscito a far rientrare oltre 150 brani musicali all’interno della Billboard Hot 100, di cui 5 in Top 10 e due al numero uno negli Stati Uniti, e detiene i record di maggior numero di singoli arrivati in vetta alla Top Latin Songs e della Hot Dance Club Play di Billboard. Per quanto riguarda la vita privata, dal 2001 Enrique Iglesias ha una relazione con l’ex tennista Anna Kurnikova. La coppia ha due gemelli, Nicholas e Lucy, nati il 16 dicembre 2017, e il 30 gennaio 2020 ha annunciato la nascita della terza figlia.

Leggi anche –> Julio Iglesias, chi è l’ex moglie Isabel Preysler: età, foto, carriera

Leggi anche –> Julio Iglesias, accuse choc: “Drogato e amante delle orge”

EDS