Covid, Flavio Briatore osanna l’Italia ed è polemica: “Ma sei fulminato?”

Nelle scorse ore Flavio Briatore ha fatto i complimenti al governo italiano per la gestione del Covid, generando una bufera social.

In questi mesi Flavio Briatore è stato uno dei personaggi pubblici più controversi. L’imprenditore, infatti, ha criticato apertamente il governo per la gestione dell’emergenza sanitaria, specialmente quando è stato deciso che le discoteche andavano chiuse per evitare la diffusione del virus. Qualche giorno dopo le parole polemiche, il proprietario del Billionaire ha sviluppato i sintomi del Covid-19, è stato prima ricoverato al San Raffaele e successivamente in quarantena a casa della Santanché.

In quei giorni Briatore è stato al centro delle polemiche nazionali, anche perché proprio nel suo Billionaire è scoppiato un focolaio d’infezione. Lui ha smentito le accuse secondo cui non sarebbero state rispettate le distanze di sicurezza e le norme igieniche, dando la colpa agli avventori, i quali stavano troppo vicini tra loro. Dichiarazioni che hanno generato dibattiti e critiche. Vista la situazione di tensione, durante la quarantena Flavio ha tenuto un profilo basso ed evitato di alimentare ulteriori dibattiti. Per fortuna nel frattempo ha recuperato una buona condizione di salute.

Flavio Briatore elogia l’Italia per la gestione covid e viene bersagliato di critiche

Probabilmente proprio l’esperienza diretta con il virus e la guarigione hanno permesso a Briatore di cambiare idea sul ruolo che ha avuto il governo nella gestione dell’emergenza sanitaria. Ieri infatti ha pubblicamente elogiato il nostro Paese scrivendo: “L’Inghilterra è in piena bufera col virus, in Italia si è lavorato meglio, bravi. Gli italiani sono stati molto più disciplinati degli inglesi”.

Una frase che ha fatto infuriare numerosi utenti Instagram che lo hanno tacciato di incoerenza. Uno di loro gli scrive: “Tu sei FULMINATO perché diversamente non si spiega”, un altro aggiunge: “Ma ci sei o ci fai? Ma siamo alla follia! Ora elogi l’Italia? Veramente da folle”. C’è chi poi fa ironia e scrive: “Bravo Flavio, vedo che il coronavirus ti ha ristabilito gli ingranaggi del cervello”.