Barbara d’Urso, l’annuncio della conduttrice: “Voto a sinistra”

Una lunga intervista ai microfoni di Vanity Fair in cui ha svelato anche il suo orientamento politico: ecco le verità di Barbara d’Urso

Barbara d’Urso continua ad essere la protagonista in assoluto di Pomeriggio 5. Durante la lunga intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair, la stessa popolare conduttrice si è lasciata andare anche a confessioni davvero personali per quanto riguarda il voto. E così ha svelato: “Sono sempre stata di sinistra. Il padre dei miei figli era di Rifondazione Comunista”. Poi ha aggiunto: “Ho sempre votato per il PCI, Berlusconi lo sa benissimo. Adoravo Berlinguer”. Una scelta davvero strana visto che è da anni a Mediaset, ma il suo orientamento politico non è stato un ostacolo per il suo successo.

Barbara d’Urso, da Angela di Mondello al Grande Fratello

Successivamente la stessa d’Urso ha risposto ad Alfonso Signorini, che aveva criticato l’ospitata della signora Angela da Mondello divenuta popolare sui social per un video “Non ce n’è coviddi”: “Angela è stata un fenomeno mediatico che ha risuonato per tutta l’estate. Io spazio dall’alto al basso, dai leader politici ad Angela di Mondello. Comunque Signorini è un grande: anche il Grande Fratello spazia dai “vaffa” della De Blanck a Fulvio Abbate“. In aggiunta, la stessa conduttrice ha rivelato di amare immensamente il suo lavoro: “Ormai ci abito nel mio camerino. Sono in diretta sei giorni su sette da tantissimi anni, ma il mio lavoro è una droga. Lavoro da quando ho 18 anni”.

Infine, ci è rimasta un po’ male: “Io ho creato Denis Dosio, il ragazzino che ho scovato su Instagram. L’ho fatto diventare famoso, ma il Grande Fratello se l’è preso”.