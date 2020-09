L’attaccante Mario Balotelli torna single: già finita con Alessia Messina, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e seguitissima influencer.

La relazione tra l’attaccante Mario Balotelli e l’ex volto di Uomini e Donne e Temptation Island Alessia Messina è stata poco più di un flirt di fine estate. Almeno questo è quanto si apprende dal gossip in queste ore. Appena qualche giorno fa, l’esperto in materia Alessandro Roma aveva lanciato la bomba.

Poi era toccato al settimanale ‘Chi’ confermare la relazione, che appunto sarebbe già terminata. Mario Balotelli, con una storia su Instagram, aveva sostenuto di non voler dedicare troppo tempo a chi non lo merita. Alessia Messina, che su Instagram ha mezzo milione di follower, avrebbe risposto per le rime.

Tra Balotelli e Alessia Messina relazione lampo?

In realtà, la ragazza già nei giorni scorsi aveva scritto: “Una persona che non capisce il male che fa, di sicuro mente sul bene che prova”. Riferimento velato proprio a Super Mario? Per chi avesse dubbi, i concetti sono stati da lei ribaditi in un’altra storia su Instagram. La giovane ha anche concluso con un sibillino “Ricomincio da me”. Dunque, se tra i due c’è stata una storia, come rivelato dal gossip, questa si sarebbe già chiusa.

La ragazza finisce per la prima volta sotto i riflettori del gossip: Alessia Messina è stata fidanzata con l’ex tronista Amedeo Andreozzi, che scelse la corteggiatrice durante Uomini e Donne. L’abbiamo rivista poi a Temptation Island e anche in quel caso la sua presenza nel reality dei tentatori passò abbastanza inosservata. Adesso le viene affibbiata una relazione vera o presunta con Balotelli. Relazione che sarebbe già finita e lei parla di “maturità” ed evidenzia: “Le persone diventano cieche davanti ai propri errori”.