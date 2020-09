Amedeo Goria, chi è Michela Morellato, la donna che lo accusò di moleste

Michela Morellato, con la complicità di un noto programma televisivo satirico, denunciò anni fa Amedeo Goria di molestie sessuali.

Nel lontano 2005 ci fu un servizio bufera de “Le Iene” che denunciò una storia che si ripete molte volte, quella di favori in cambio di “attenzioni” da parte di esponenti influenti del mondo dello spettacolo nei confronti di ragazze giovani.

Proprio come per lo scandalo Weinstein o nel caso Brizzi, nel 2005 la bufera mediatica coinvolse il giornalista sportivo Amedeo Goria, allora sposato con Maria Teresa Ruta. A denunciarlo nel servizio bomba fu l’allora diciottenne Michela Morellato. Dopo la denuncia, il giornalista si autosospese dal lavoro e si dichiarò vittima di un raggiro televisivo. Tristemente la vicenda fu poi archiviata per non sussistenza del fatto dal Tribunale di Vicenza e Goria denunciò la direzione de “Le Iene“. Oggi Michela lavora nelle tv locali e ha raccontato la sua storia in una autobiografia intitolata “Un talento per i guai“.

Michela Morellato, la sua vita oggi dopo le molestie sessuali

Michela Morellato ha raccontato le sue difficoltà nel provare a lavorare nel mondo dello spettacolo dopo aver denunciato Amedeo Goria che, a suo dire, le ha fatto terra bruciata intorno. “Goria sosteneva che funzionava così, che anche nei concorsi di bellezza le ragazze vanno a letto con gli sponsor per ottenere una fascia. Decisi di denunciare pubblicamente quel sistema perché volevo dare un messaggio forte alle donne: non si devono accettare simili ricatti“, ha detto della sua esperienza con il giornalista sportivo. “Aveva 34 anni più di me e non mi piaceva. Quando mi ritrovai sul corpo quelle mani, dissi no. Mi rispose che di ragazze come me, carine e simpatiche, ce ne erano tante e che se lo avessi rifiutato non mi avrebbe preso sotto la sua ala, per aiutarmi a entrare nel mondo dello spettacolo“, ha continuato Michela che, oggi, è sposata e mamma di un bambino. Per il giornalista l’evento causò uno scandalo e portò alla separazione dalla moglie, ma a nessuna conseguenza penale.

