Mentre Wizz Air, la compagnia low cost ungherese specializzata sui voli per l’Europa centro-orientale, si allarga in Italia, aprendo nuove basi e aumentando le sue rotte, promuove anche nuove offerte sui suoi voli. Occasioni da non perdere per viaggiare a prezzi stracciati. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Voli low cost Wizz Air: offerta sconti del 50%



Dalla compagnia aerea low cost Wizz Air arrivano nuove imperdibili offerte per biglietti a prezzi scontatissimi per viaggiare in Italia e in Europa. Si tratta, nello specifico, di due promozioni, diverse ma cumulabili. La prima prevede, ad alcune condizioni, uno sconto fino al 50% sui voli Wizz Air, la seconda la possibilità di acquistare il servizio Wizz Flex a 1 euro soltanto.

Entrambe le promozioni sono valide il 24 settembre 2020 dalle 00:00 alle 23:59 CEST, orario dell’Europa centrale, Italia inclusa (“Periodo promozionale”).

Promozione 1: lo sconto fino al 50% si applica alla tariffa, costi amministrativi esclusi. Lo sconto fino al 50% si applica ad alcuni voli disponibili su wizzair.com e sull’app mobile WIZZ durante il Periodo promozionale. La promozione si applica solo alle prenotazioni effettuate sul sito web wizzair.com o tramite l’app mobile WIZZ.

Promozione 2: il prezzo di 1 € (Prezzo promozionale) si applica al servizio Wizz Flex per volo, per passeggero, in caso di acquisto come servizio autonomo durante la creazione di una prenotazione su wizzair.com o sull’app mobile WIZZ durante il Periodo promozionale. Acquistando il servizio Wizz Flex nel corso del Periodo promozionale, si accettano le condizioni sopra indicate e i Termini e condizioni di Wizz Flex.

Le promozioni non sono valide per le prenotazioni di gruppo. Le promozioni possono essere cumulate e applicate insieme. L’adesione alla Promozione 1 è il prerequisito per accedere alla Promozione 2, poiché Wizz Flex può essere acquistato solo durante la prenotazione di un volo. Tuttavia, l’adesione alla Promozione 2 non è un prerequisito per accedere alla Promozione 1.

Sul sito di Wizz Air si trovano voli da 9,99 euro da Bologna per Budapest e voli da 19,99 euro da Napoli per Vienna e da Bari per Praga. Altre informazioni e offerte le trovate sul sito web ufficiale di Wizz Air.

Infine, ricordiamo che le tariffe in offerta sono a tratta, pertanto al prezzo base va aggiunto il costo per il volo di ritorno e almeno l‘acquisto del biglietto con imbarco prioritario per portare in cabina un bagaglio a mano come il trolley piccolo oppure il pagamento di un supplemento per il bagaglio da mettere in stiva. Come Raynair, infatti, anche la compagnia ungherese fa pagare il bagaglio mano, con l’eccezione soltanto di una borsa piccola che si può portare gratuitamente in cabina.

Wizz Air in Italia

Wizz Air ha consolidato negli anni la sua presenza in Italia dal 2004, anno della sua fondazione. Finora ha trasportato più di 40 milioni di passeggeri in 15 aeroporti da e verso il nostro Paese, attraverso 100 rotte. La compagnia vola anche su Bergamo ed è stato proprio suo il primo volo ad atterrare allo scalo bergamasco di Orio al Serio, all’inizio della fase 2 dell’emergenza sanitaria in Italia con le prime riaperture dopo il lockdown.

I primi voli della compagnia aerea sono stati verso l’Europa orientale e centrale. In breve tempo, Wizz Air è diventata leader del traffico in questa parte del continente, fino a diventare una delle principali compagnie low cost in Europa, in competizione con le maggiori Ryanair e EasyJet. Nel tempo Wizz Air ha aumentato notevolmente i suoi voli in tutta Europa ed è in continua espansione. Negli ultimi anni, ha riscontrato un grande successo tra i passeggeri, tanto da essere scelta come migliore low cost d’Europa nel 2019.