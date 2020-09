Tina Cipollari, la rivelazione su Gemma: “Dopo il lifting rifarà il seno”

Tina Cipollari ha recentemente rivelato che la sua rivale storica Gemma Galgani starebbe pensando di rifarsi il seno.

La decisione di Gemma Galgani di ricorrere ad un lifting per ringiovanire il viso ha generato polemiche nello studio di ‘Uomini e Donne’. A portarle avanti con regolarità è stata ovviamente Tina Cipollari, opinionista e storica rivale della dama torinese. Per l’ex tronista di ‘Uomini e Donne‘, il lifting è stato la dimostrazione dell’incoerenza di Gemma: “Io sono favorevole agli aiutini estetici… Tu però sei stata molto cattiva nei confronti di altre donne che hanno fatto ricorso alla chirurgia plastica. Sei contraddittoria!”.

Tina Cipollari ha continuato il suo affondo smentendo le parole di Gemma, la quale ha dichiarato di aver fatto il lifting per “mettere a tacere le insicurezze“. Per l’opinionista, invece, il motivo sarebbe un altro: ovvero poter avere una chance con i tentatori più giovani. L’insinuazione è una frecciata al corteggiamento che la dama ha ricevuto da Sirius (il marinaio di 26 anni) e Gemma la prende talmente male che solo le disposizioni anti covid hanno impedito che le due venissero alle mani.

Tina Cipollari rivela: “Gemma si rifarà il seno”

Non contenta di aver fatto infuriare l’avversaria, di recente Tina è tornata a stuzzicarla. Questa volta con una previsione che sa di provocazione ma che potrebbe anche rivelarsi azzeccata: “Prima di Natale Gemma vorrebbe rifarsi il seno“. La Galgani non ha risposto alla provocazione né a successive domande riguardanti la sua intenzione in merito. Il settimanale ‘Nuovo‘, però, ha chiesto ad un esperto chirurgo estetico – Giacomo Urtis – di offrire la sua opinione.

Alla domanda riguardante la possibilità che Gemma non si fermi al lifting, il medico ha risposto: “Per esperienza posso dire che la chirurgia estetica è un tunnel: se una persona si sottopone ad un ritocco è quasi certo che, prima o poi, faccia altro”. Soffermandosi sul caso di Gemma poi aggiunge: “Il lifting che hanno fatto a Gemma è molto bello, ma piuttosto leggero. Quindi in seguito, per il mantenimento, ci saranno da fare iniezioni di botulino, di acido ialuronico per riempire le rughe e trattamenti per migliorare la qualità della pelle. Soluzioni che le verranno proposte. Quindi, sì! E’ probabile che si lasci prendere la mano”.