Temptation Island, ancora scontri tra Davide e Serena: lei pronta a lasciarlo

Davide e Serena sono stati protagonisti della seconda puntata di Temptation Island: botta e risposta tra i due fidanzati con colpi di scena

Seconda puntata di Temptation Island con numerosi colpi di scena tra la coppia formata da Davide e Serena. Il ragazzo non ha speso parole positive per la sua fidanzata, che subito ha reagito. Lo stesso Davide si è arrabbiato molto dopo che Serena si è avvicinata sempre di più al tentatore Ettore: un colpo di scena davvero incredibile. Proprio per questo ha captato un leggero allontanamento da lui visto che lei ha indossato anche costumi da mare sapendo che gli desse fastidio. Inoltre, la stessa Serena ha rivelato agli altri di aver ceduto alla tentazione di tornare con l’ex fidanzato perché, in un certo senso, è sempre legata. E così soprattutto nel primo periodo della loro storia lei si sentiva molto confusa.

Temptation Island, botta e risposta tra Davide e Serena

Davide ha detto che sta affrontando un percorso evolutivo che riguarda principalmente sé stesso, per questo ha reagito con la razionalità anche dopo un video al falò. Alessia Marcuzzi ha voluto capire così lo stato d’animo di Davide, che ha trascorso la notte sveglio per capire ciò che aveva visto con la fidanzata Serena e il tentatore Ettore sempre molto più intimi. Così ha svelato alla conduttrice: “Non sto bene, dopo starò peggio. Ora sono frenato. Ho i miei tempi”. Poi si è lasciato ad uno sfogo con gli altri: “Ma lei si ricorda chi sono io, o lo ha dimenticato? Io vivo per lei, esclusivamente per lei. Ogni azione che faccio è per farla stare bene”. Lo stesso Gennaro gli ha fatto notare che lui tratta la fidanzata come un oggetto, ma Davide così ha svelato: “Non la ritengo all’altezza di parlare”. E così anche Serena si è infuriata: “Lui ha un problema. Volevo affrontarlo con lui, non l’ho lasciato mai solo. Però ora basta, c’è un limite”. Infine, la stessa ragazza è pronta a lasciarlo: “Se accetta che una volta uscita da qui voglio un rapporto in cui sono libera anche di fare un weekend, sennò vai”.