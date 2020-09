Temptation Island, Marcuzzi accusata: “Dai lezioni e hai 3 mariti”

Alessia Marcuzzi, la conduttrice del reality show Temptation Island accusata su Instagram: “Dai lezioni e hai 3 mariti”.

A pochi minuti dalla messa in onda della puntata di ieri sera di Temptation Island, la conduttrice Alessia Marcuzzi è apparsa su Instagram per sottolineare come spesso avrebbe voglia di consolare i concorrenti. Anche in questa edizione, infatti, stanno emergendo i caratteri difficili di quasi tutti i componenti delle coppie.

Leggi anche –> Temptation Island, ancora scontri tra Davide e Serena: lei pronta a lasciarlo

Così la conduttrice, che si mostra sui social con il viso affranto, sottolinea: “Ci sono dei momenti in cui mi dispiace così tanto… Me li volevo abbracciare”. Il riferimento è appunto ai momenti di difficoltà attraversati dai concorrenti durante il reality dei tentatori.

Leggi anche –> Temptation Island, la crisi di Nadia: “Quando mio fratello è morto…”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Alessia Marcuzzi replica alle accuse sui consigli a Temptation Island

Tra i commenti, ne è apparso uno che non è piaciuto affatto alla Marcuzzi. Un utente infatti ha rilevato: “Onesto, te che dai consigli dopo tre mariti, figli con chiunque mi sai dire a me che credibilità hai… Al di là che sei e sarai sempre una bella donna..”. Una frase che ha irritato molti dei follower della conduttrice, seguita da 5 milioni di persone sul suo profilo Instagram.

Ma la frase non ha lasciato in silenzio la stessa conduttrice, che ha infatti commentato: “I consigli che si danno agli altri sono sempre imparziali. Che banalità dire questa cosa. E allora gli psicoterapeuti hanno tutti la famiglia del mulino bianco? Ma figurati!”. Intanto, qualcuno insinua che il reality sia una montatura: “Si tratta di un teatrino montato per fare audience”, scrive un commentatore. La Marcuzzi replicherà anche a questa accusa?