Temptation Island, Filippo Giraldini: chi è il tentatore veneto

Chi è il tentatore veneto Filippo Giraldini, curiosità e vita privata del protagonista del reality show Temptation Island.

Tra i 22 tentatori e tentatrici di questa edizione di Temptation Island, il reality show in cui le coppie decidono di affrontare pubblicamente le proprie crisi, c’è anche Filippo Giraldini, un giovane ragazzo veneto che qualche anno fa riempì le pagine di cronaca locale.

Il giovane veneto classe 1989 è originario Zevio, ma vive a Ronco all’Adige, e fa lo chef a Verona. La sua passione per la cucina va avanti davvero da molti anni e ha frequentato l’istituto alberghiero. Qualche anno fa, come detto, emerse la storia sua e del suo collega Mirko Brentaro, raccontata dai giornali.

Cosa sapere sul tentatore Filippo Giraldini: chi è e cosa fa

Filippo Giraldini ama la boxe, il nuoto e le passeggiate in montagna, ma soprattutto è innata la sua passione per la cucina, che lo ha portato anche a viaggiare molto per il mondo. Ha lavorato a Parigi e a New York, per poi tornare in Italia. Negli Usa, lui e il suo collega Mirko Brentaro hanno preso in gestione un noto ristorante per celiaci, il “No Glu”. Il locale si trova a Manhattan, al numero 1266 di Madison Avenue e ha avuto un vasto rilievo mediatico e diverso interesse.

Di loro hanno scritto i quotidiani The New York Times e The New York Post. Poi la storia è arrivata anche in Italia, raccontata dall’Arena, quotidiano di Verona. Filippo di gavetta ne ha fatta molta: ha lavorato per tre anni in una pizzeria di San Bonifacio. Poi si è spostato in Francia, inseguendo il sogno parigino. Ha infatti lavorato come chef al Royal Monceau, quindi in un’altra serie di rinomati locali parigini. Qui ha incontrato anche il collega Mirko, con cui è nata un’amicizia e una collaborazione.