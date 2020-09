Temptation Island, chi sono Salvo e Francesca: la loro storia

Conosciamo meglio la storia della nuova coppia di Temptation Island composta da Salvo e Francesca: ecco tutte le curiosità.

Nella puntata di mercoledì prossimo 30 settembre, c’è una grossa novità nel reality show Temptation Island: sbarcano infatti sull’isola dei tentatori, per mettere alla prova la stabilità della loro storia d’amore, Salvo e Francesca. Non è chiaro se sostituiranno altri o saranno la settima coppia in gara.

Lui ha 30 anni ed è vice store manager di un negozio di prodotti biologici: con Francesca, con cui sta insieme da 5 anni, condivide il lavoro e comuni radici geografiche. Entrambi lucani, da tre anni convivono a Milano. Vengono da una lunga amicizia, prima del fidanzamento, ed è stata Francesca a rivolgersi al reality.

Scopriamo i segreti di Salvo e Francesca, nuovi arrivati a Temptation Island

La ragazza ha infatti spiegato: “La nostra storia da circa un anno vacilla. Abbiamo perso quella complicità sia mentale che fisica che ci contraddistingueva”. Francesca ha spiegato di volere un figlio da Salvo, che ha sempre immaginato come marito e padre, ma che a suo dire in realtà dimostra ancora di non essere abbastanza maturo. “A Temptation vorrei dare una svolta alla nostra storia e renderla concreta”, chiosa.

Lo stesso Salvo ammette che qualcosa nel loro rapporto di coppia non va come dovrebbe: “La nostra storia è diventata piatta, la nostra quotidianità non è più piacevole come prima, non parliamo più come un tempo”. Tutto questo, osserva il giovane, va anche a discapito della loro intimità. Questo lo fa soffrire, aggiunge, e non sa fino a che punto è intenzionato a portare avanti una storia del genere. Insomma, anche per lui Temptation Island sarà decisivo per capire la reale tenuta della loro storia.