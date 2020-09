Suarez esame | la posizione della Juve nella vicenda peggiora

Vanno avanti le indagini nell’ambito del caso Luis Suarez esame. Il giocatore sarebbe stato favorito su impulso di un dirigente bianconero.

Inchiesta Suarez esame Juventus Foto dal webLa vicenda Suarez esame va avanti ed ora saltano fuori ulteriori dettagli in merito a quanto avvenuto pochi giorni fa all’Università per Stranieri di Perugia. Lì il 34enne centravanti della nazionale dell’Uruguay ha svolto l’esame di italiano, requisito fondamentale per ottenere la cittadinanza e non essere più considerato un extracomunitario. Cosa che avrebbe rappresentato un ostacolo per il suo tesseramento da parte della Juventus.

Ma nel frattempo il calciatore del Barcellona è passato all’Atletico Madrid, che ha ceduto a sua volta proprio alla società bianconera Alvaro Morata. Intanto la Procura di Perugia e la Guardia di Finanza hanno accertato che l’esame sostenuto da Suarez presenta degli illeciti ed è risultato pilotato. Con commissione giudicante compiacente ed esami truccati. “Guadagna 10 milioni di euro all’anno, bisogna aiutarlo” hanno ascoltato le Fiamme Gialle nelle intercettazioni telefoniche. Ed in tutto ciò sembra che ci sia lo zampino anche di qualche alto dirigente della Juventus, oltre che di figure di spicco della Università per Stranieri perugina. Le ipotesi di reato sono corruzione, falso ideologico e rivelazione di segreti d’ufficio. C’è una conversazione telefonica in particolare tra Maurizio Oliviero, rettore della Statale, e Simone Olivieri, anche lui rettore, della Università per Stranieri.

Suarez esame, è tutto frutto di un giro di favori

Entrambi tifano Juve e parlano dell’importanza dell’eventuale colpo Suarez: “Ma all’esame bisogna aiutarlo” concordano entrambi in una chiacchierata risalente a fine agosto. Ed Oliviero a sua volta avrebbe ricevuto un sollecito da un dirigente juventino a fare qualcosa in favore di questa causa. Ne verrebbe fuori un giro di favori tale che l’Università per Stranieri farebbe da punto nevralgico in altre situazioni simili, per potere ospitare altri campioni del calcio bisognosi di potere superare l’esame di italiano come Suarez in futuro, per potere ottenere la cittadinanza italiana. Questa condizione avrebbe assicurato grosso prestigio all’ateneo in questione.

Spunta anche il nome di Fabio Paratici

Il procuratore capo di Perugia, Raffaele Cantone, avrebbe tra le mani anche un grossissimo nome della Juventus: si tratta del direttore sportivo Fabio Paratici, che comunque al momento non risulta indagato. Ma occorre stabilire quale sia il sue eventuale ruolo in questa vicenda. Nella quale sembra certo però che sia stato proprio un dipendente della Juve ad innescare questa catena di favori, chiedendo un trattamento particolare per Suarez. Una cosa alla fine comunque inutile visto che il calciatore è andato all’Atletico.

