Stefano De Martino, è di nuovo amore con Gilda Ambrosio?

Pur essendosi conclusa da pochissimo la stagione estiva, Stefano De Martino si riconferma nuovamente protagonista indiscusso delle pagine di gossip. Questa volta, a far parlar di sé, è un ipotetico ritorno di fiamma con una sua ex fidanzata, ovvero l’influencer Gilda Ambrosio.

Stefano De Martino, è ritorno di fiamma con Gilda Ambrosio?

Dopo la rottura con Belen e i numerosi flirt che gli sono stati attribuiti durante il periodo estivo, tra cui anche quello con Alessia Marcuzzi, smentito da entrambe le parti, ora l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, e ora conduttore di Made in Sud, si appresta probabilmente a vivere una nuova storia d’amore. E potrebbe trattarsi di un ritorno di fiamma.

Chi sarebbe colei che sta facendo attualmente battere il cuore del bellissimo Stefano? Secondo le ultime indiscrezioni sulle pagine di gossip si tratterebbe di Gilda Ambrosio, ex fidanzata di De Martino. In particolar modo, il settimanale Oggi avrebbe fotografato i due mentre si trovavano insieme in macchina, rubando anche lo scambio tra di loro di un bacio. E sembrerebbe inoltre che la coppia abbia passato anche la notte assieme in un loft milanese.

Gilda Ambrosio è certamente nota al mondo dei social, è infatti una influencer e fashion designer. Con l’amica e collega Giorgia Tordini ha creato il brand Attico. Nata nel 1992, Gilda ha origini napoletane, esattamente come Stefano, ma si è ben presto trasferita a Milano per muovere i primi passi della sua carriera nel mondo della moda. Amica di Chiara Ferragni, Gilda è stata la ex fidanzata di Andrea Rosso, ovvero il figlio di Renzo Rosso, fondatore del marchio Diesel.