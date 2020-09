Ryanair: “Hai voglia di un volo gratis?”| L’offerta incredibile

Un volo in regalo con Ryanair: ma solo per 24 ore. La promozione sta facendo gola agli italiani.

Ryanair non è impazzita, ma una cosa è certa: sta regalando un volo gratis a tutti coloro che ne hanno comprato uno in queste ore. Si tratta di una promozione pazzesca valida solo per 24 ore e che scade alla mezzanotte di oggi, 24 settembre 2020.

La promozione di Ryanair per tornare a volare

Il settore del trasporto aereo è in netta crisi per via dell’emergenza coronavirus. I viaggi e tutto il comparto turistico è infatti in difficoltà. Muoversi al di fuori dell’Italia è assolutamente sconsigliato, soprattutto in alcune aree dove il virus sta ancora circolando in modo “violento”. Sono tante le compagni aeree, come Ryanair, che stanno quindi cercando di ritirarsi su e di risollevarsi con delle offerte pazzesche.

Se easyJet fa sconti, Ryanair cala l’asso di bastoni e regala un volo gratis a chi ne ha acquistato un altro: “Le cose migliori della vita sono gratuite! – si legge sulla comunicazione inviata dall’ufficio stampa della compagnia aerea – Sì! Offriamo voli gratuiti. Acquistane uno e ne avrai un altro in omaggio per le migliori destinazioni europee. Hai tempo fino a mezzanotte di oggi per usufruire di questa fantastica offerta! Non fartela scappare”.

Come ottenere il volo gratis di Ryanair

C’è tempo solo fino alla mezzanotte di oggi, 24 settembre e la promozione ovviamente è soggetta a disponibilità ed è disponibile solo su tariffe Value e determinate tratte. Altro elemento importante per poter usufruire di questa promo è che la prenotazione iniziale sia per più di un passeggero. La promo non è cumulabile e, laddove si dovesse procedere con qualche modifica, sarà applicata una tariffa speciale. I voli possono essere poi sfruttati dal 25 settembre 2020 al 14 dicembre 2020.

Il tempo per poter sfruttare questo volo gratis insomma, c’è e le destinazioni che si possono vedere sul sito sono ancora molte anche se sembra che stiano andando a ruba i posti. Questa di Ryanair è un’altra idea insomma mirata alla ripartenza e alla speranza di dare una spintarella al comparto aereo. Come abbiamo detto in apertura, i voli e il turismo aereo in generale sono una delle realtà che ha maggiormente subito le ripercussioni dell’arrivo del Coronavirus. Viaggiare non è una priorità, anzi: dove è possibile si cerca di non farlo proprio. Chissà se questa idea di Ryanair di regalare un volo sarà la soluzione giusta per incentivare gli italiani a partire?