Roma, bomba d’acqua e tante strade allagate: caos nella Capitale

Il maltempo continua a colpire Roma. La Capitale è stata sotto assedio nelle ultime ore con una bomba d’acqua con tante strade allagate

Traffico in tilt a Roma per il maltempo. Nella Capitale una bomba d’acqua ha messo in grossa difficoltà tutta la rete stradale, dal Grande raccordo anulare alla Cassia. Tante strade allagate dopo il temporale arrivato in serata con raffiche di vento anche al Prenestino e a Centocelle. La polizia locale e i vigili del fuoco hanno fatto tanti interventi per più di un’ora per risolvere i diversi problemi provocati dalla forte pioggia. Le zone maggiormente colpite sono via della Storta, Ponte Salario, via dei Campi Flegrei, Via Cornelia. Per tutta la serata sono arrivate così tante segnalazioni centralini dei vigili del fuoco per allagamenti in strada.

Roma, telefoni isolati: stazioni chiuse

Alcune zone della città di Roma sono completamente allagate, mentre alcuni cittadini non sono riusciti a contattare la protezione civile di Roma Capitale visto che i telefoni sono stati isolati. Così è arrivato il malcontento di Federico Rocca, membro dell’esecutivo romano di Fratelli d’Italia: “È mai possibile che la sala operativa della Capitale d’Italia vada in tilt durante un maltempo quando dovrebbe essere il luogo deputato alle gestione delle emergenze. L’ennesimo esempio della disorganizzazione dell’amministrazione a 5 Stelle”. Inoltre, sono state chiuse le fermate Vittorio, Manzoni e San Giovanni-Colli Albani della metro A a causa del maltempo con un annuncio ufficiale dell’Atac sul proprio profilo Twitter. Una situazione davvero incredibile nel 2020 con i continui problemi provocati alle strade dopo un maltempo.